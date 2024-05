Откуда в Европе тараканы – ученые дали ответ

Ученые выяснили, откуда в Европе взялись тараканы и почему их не берут даже самые новые и убийственные инсектициды. Овеет опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Из него следует, что Европу тараканы стали заполонять из Германии. Это вид Blattella germanica, который сейчас повсеместно распространен по всему миру. Выносливые вредители впервые появились в научных записях 250 лет назад в Европе (отсюда и немецкое название), но об их происхождении мало что было известно до сих пор.

Чтобы выяснить, как тараканы попали туда и распространились в другие части мира, автор первого исследования доктор Цянь Тан и его коллеги попросили ученых и экспертов по борьбе с вредителями со всего мира предоставить им местные образцы на исследование. Группа ученых получила 281 образец немецких тараканов из 57 мест в 17 странах и изучила их ДНК, чтобы проследить их эволюцию.

«Нашей главной целью было показать, как виды могут путешествовать вместе с людьми и как генетика может восполнить недостающую часть исторических записей», – сказал Тан, биолог-эволюционист, который сейчас является научным сотрудником Гарвардского университета.

Используя геномные данные образцов, Тан с удивлением узнал, что происхождение современных тараканов уходит корнями гораздо дальше, чем в Европу 18-го века. Согласно его исследованиям, насекомое произошло от дикого азиатского таракана, научно известного как Blattella asahinai, 2100 лет назад.

Тараканы и торговые пути

Примерно в то же время, как предполагают Тан и его коллеги, люди на территории современной Индии или Мьянмы начали сажать сельскохозяйственные культуры. Насекомые адаптировались, изменив свой рацион, включив в него человеческую пищу, а затем переместили свою территорию обитания в человеческие дома.

Тысячелетие спустя, когда торговля и военная активность между Южной Азией и Ближним Востоком, а затем и Европой, возросли, одомашненные тараканы распространились на запад, вероятно, путешествуя автостопом в корзинах с обедом солдат и путешественников.

Генетический анализ исследовательской группы показывает, что впервые эти насекомые проникли в Европу около 270 лет назад.

«Насекомые являются частью человеческой культуры», – сказала доктор Джессика Уэр, куратор зоологии беспозвоночных в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, которая не участвовала в исследовании. «В течение долгого времени мы знали, что люди перемещают множество видов вредителей. И мы знаем, что виновниками распространения немецких тараканов, вероятно, были трансатлантические торговые пути. Но было очень интересно увидеть, как это отражается в генетической сигнатуре этих популяций», – добавила она.

С тех пор люди живут с тараканами. «То, что позволило людям процветать – сантехника в помещении, отопление в помещении – это также позволило процветать тараканам, – добавила Уэр. – Создав канализацию под нашими городами, мы обеспечили тараканам лучший шведский стол».

Исследование Цянь Тан, тем временем, продолжается. Ученый хочет узнать, как немецкие тараканы так успешно адаптировались к человеческой среде. «Например, немецкий таракан обладает устойчивостью к инсектицидам, которой нет у многих других вредителей. Как они могут так быстро развиваться? Это что-то, что уже заложено в их генах, но стало явным из-за антропогенного давления?» – задается вопросом ученый.

Изучению также подлежит т тот факт, что тараканы демонстрируют социальное поведение, сообщая друг другу, где найти еду. Тан хочет выяснить, является ли эта способность признаком выживания, за который насекомые должны быть благодарны людям.

