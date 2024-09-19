Фон Дер Ляйен отправляется в Киев – обсудить, как Украине пережить зиму

В пятницу, 19 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправится на Украину для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в четверг в Брюсселе.

«Евросоюз хочет, в частности, «помочь» Киеву пережить зиму в энергетическом плане», – пояснила Фон Дер Ляйен.

Напомним, что Международное энергетическое агентство (МЭА) бьет тревогу по поводу проблем с энергоснабжением на Украине.

Украинское министерство энергетики объявило гражданам, что страна лишилась 50% вырабатывающих электроэнергию мощностей, а имеющихся запасов не хватит на зиму. Украинцам грозят отключения тепла и света до 20 часов в день.

Фон Дер Ляйен сегодня анонсировала, что ЕС выделит Украине деньги на ремонт энергетической отрасли с доходов, полученных от арестованных активов РФ.

Киев, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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