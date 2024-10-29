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Вторник, 29 октября 2024, 19:11 мск

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В Европе признали собственную уязвимость в оборонной сфере

Фото: ec.europa.eu

Оборонные возможности Европы являются уязвимыми. Такое мнение высказали президент Европейской ассоциации аэрокосмической, оборонной промышленности (ASD) и глава Airbus Гийом Фори и генеральный секретарь ASD Ян Пи в совместной статье для портала Euractiv.

По их оценке, в сфере безопасности в Европе есть опасные слабости коллективных оборонных возможностей. Авторы публикации подчеркивают, что Европа десятилетиями пренебрегала инвестициями в оборону, что привело к тому, что она оказалась не готова к длительным вызовам, связанным с военными конфликтами.

Несмотря на огромные усилия по наращиванию производства ПВО, боеприпасов и ракет за последние два года, европейская оборонная промышленность даже близко не сравнится по этим показателям с российской, поясняется в статье, которую цитирует ТАСС.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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