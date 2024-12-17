Мелони заявила о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

В Евросоюзе начали разработку нового, 16-го по счета пакета санкций против России. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте накануне последнего в этом году саммита ЕС.

«Мы поддержали 15-й санкционный пакет, тогда как 16-й уже в стадии разработки», – сказала она (цитата по ТАСС). Мелони отметила, что новые ограничения направлены на то, чтобы добиться «справедливого мира» на Украине.

Совет ЕС накануне утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции будут введены против 84 физических лиц и организаций в том числе из России, КНР и Северной Кореи, которые, по мнению Брюсселя, якобы содействуют «агрессии» России.

Рим, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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