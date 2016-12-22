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Дальний Восток

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Публикации за 22.12.16

В Приморском океанариуме, прозванном «моргариумом», сменили директора

В Приморском океанариуме, прозванном «моргариумом», сменили директора

Руководство Национального центра морской биологии ДВО РАН назначило нового директора Приморского океанариума, «прославившегося» гибелью животных. Океанариум возглавил Александр Михайлюк, ранее руководивший океанариумом в Мурманске. Прежний руководитель Вадим Серков отстранен. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова, новый директор уже представлен коллективу и приступил к работе.

Напомним, 25 октября в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. СКР и прокуратуру начали проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Буквально за пару дней до этого в океанариуме был убит 5-месячный детеныш сивуча, на его теле нашли повреждения, характерные для удара чем-то вроде молотка. Также было возбуждено уголовное дело. Всего за год в океанариуме по разным причинам погибли 10 животных.

В интернете после всех скандалов с гибелью морских зверей была размещена петиция с требованием закрыть океанариум и устранить все нарушения в его работе. «В народе» Приморский океанариум прозвали «моргариумом» – за высокую смертность его обитателей.

После гибели дельфинов Роман Фадеев – один из сотрудников океанариума – на своей странице в фейсбуке сообщил, что условия содержания животных в учреждении далеки от нормальных, для зверей закупают протухшую рыбу, а система жизнеобеспечения и очистки воды работает с серьезными перебоями. Все нарушения он связал с жадностью администрации океанариума и добавил, что о нарушениях знают многие рядовые сотрудники, но молчат из-за боязни потерять хорошую работу. Руководство океанариума отвергло все обвинения. Однако 1 ноября Приморский океанариум приостановил продажу билетов в связи с профилактическими работами на технических системах комплекса. 20 декабря океанариум вновь начал принимать посетителей.

Приморский океанариум был официально открыт президентом РФ Владимиром Путиным 3 сентября 2016 года. Для посетителей океанариум открыт с 6 сентября 2016 года. 4 сентября 2015 года Путин вместе с губернатором Приморского края, китайским вице-премьером и американским актёром Стивеном Сигалом посетил океанариум.

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 22.12.16

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