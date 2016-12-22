В Приморском океанариуме, прозванном «моргариумом», сменили директора

Публикации за 22.12.16

Руководство Национального центра морской биологии ДВО РАН назначило нового директора Приморского океанариума, «прославившегося» гибелью животных. Океанариум возглавил Александр Михайлюк, ранее руководивший океанариумом в Мурманске. Прежний руководитель Вадим Серков отстранен. Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова, новый директор уже представлен коллективу и приступил к работе.

Напомним, 25 октября в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. СКР и прокуратуру начали проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Буквально за пару дней до этого в океанариуме был убит 5-месячный детеныш сивуча, на его теле нашли повреждения, характерные для удара чем-то вроде молотка. Также было возбуждено уголовное дело. Всего за год в океанариуме по разным причинам погибли 10 животных.

В интернете после всех скандалов с гибелью морских зверей была размещена петиция с требованием закрыть океанариум и устранить все нарушения в его работе. «В народе» Приморский океанариум прозвали «моргариумом» – за высокую смертность его обитателей.

После гибели дельфинов Роман Фадеев – один из сотрудников океанариума – на своей странице в фейсбуке сообщил, что условия содержания животных в учреждении далеки от нормальных, для зверей закупают протухшую рыбу, а система жизнеобеспечения и очистки воды работает с серьезными перебоями. Все нарушения он связал с жадностью администрации океанариума и добавил, что о нарушениях знают многие рядовые сотрудники, но молчат из-за боязни потерять хорошую работу. Руководство океанариума отвергло все обвинения. Однако 1 ноября Приморский океанариум приостановил продажу билетов в связи с профилактическими работами на технических системах комплекса. 20 декабря океанариум вновь начал принимать посетителей.

Приморский океанариум был официально открыт президентом РФ Владимиром Путиным 3 сентября 2016 года. Для посетителей океанариум открыт с 6 сентября 2016 года. 4 сентября 2015 года Путин вместе с губернатором Приморского края, китайским вице-премьером и американским актёром Стивеном Сигалом посетил океанариум.

Владивосток, Зоя Березина

Владивосток. Другие новости 22.12.16

Губернатор Приморья принял отставку своего арестованного заместителя. / Семья экс-губернатора Сахалина лишилась четырех московских квартир. / Якутские и корейские ученые выделили ДНК мамонта. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»