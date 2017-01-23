Страшнее человека зверя нет: дельфины и сивуч в Приморском океанариуме были убиты

Публикации за 23.01.17

Причиной гибели пятимесячного детеныша сивуча и двух дельфинов-белобочек в Приморском океанариуме стали насильственные действия человека. Об этом рассказал сегодня директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН), академик Андрей Адрианов.

По его словам, животные погибли в результате насильственных действий, «а не потому что произошли какие-то аварийные ситуации в океанариуме». «Сейчас задача следствия завершить расследование, наказать тех, кто причастен», – подчеркнул Адрианов.

Как сообщает «Интерфакс», академик особо отметил: никто не был готов к тому, что могут быть совершены противоправные действия в отношении животных. А когда это все же случилось, были введены строжайшие меры безопасности. «Это касается системы объективного контроля, была введена охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем», – пояснил он. Адрианов добавил, что после случившегося ряд сотрудников уже не работают в учреждении. Был назначен и новый директор океанариума.

Напомним, 25 октября прошлого года в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина. СКР и прокуратуру начали проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. Буквально за пару дней до этого в океанариуме был убит 5-месячный детеныш сивуча Старк. На его теле нашли повреждения, характерные для удара чем-то вроде молотка. Также было возбуждено уголовное дело. Всего за год в океанариуме по разным причинам погибли 10 животных.

В интернете после всех скандалов с гибелью морских зверей была размещена петиция с требованием закрыть океанариум и устранить все нарушения в его работе. «В народе» Приморский океанариум прозвали «моргариумом» – за высокую смертность его обитателей.

После гибели дельфинов Роман Фадеев – один из сотрудников океанариума – на своей странице в фейсбуке сообщил, что условия содержания животных в учреждении далеки от нормальных, для зверей закупают протухшую рыбу, а система жизнеобеспечения и очистки воды работает с серьезными перебоями. Администрация учреждения все обвинения отвергла. Однако 1 ноября Приморский океанариум приостановил продажу билетов в связи с профилактическими работами на технических системах комплекса. 20 декабря океанариум вновь начал принимать посетителей, а 22 декабря руководство Национального центра морской биологии ДВО РАН назначило нового директора. Приморский океанариум возглавил Александр Михайлюк, ранее руководивший океанариумом в Мурманске.

Приморский океанариум был официально открыт президентом РФ Владимиром Путиным 3 сентября 2016 года. Для посетителей океанариум открыт с 6 сентября 2016 года. 4 сентября 2015 года Путин вместе с губернатором Приморского края, китайским вице-премьером и американским актёром Стивеном Сигалом посетил океанариум.

Владивосток, Зоя Березина

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