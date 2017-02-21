В Приморье двое тинэйджеров зарезали знакомого из-за девушки / Ревнивец заплатил подельнику 50 тысяч рублей

Публикации за 21.02.17

Приморские следователи в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 17-летнего подростка в городе Большой Камень задержали подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю, тинэйджера с колото-резаными ранами обнаружили вечером 19 февраля в подъезде одного из домов на улице Академика Курчатова. Потерпевшего доставили в больницу, где он через некоторое время умер.

По подозрению в совершении убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ) задержаны двое 18-летних местных жителей. По версии следствия между потерпевшим и одним из подозреваемых произошел конфликт из-за девушки, вследствие чего обидчик за 50 тыс. рублей предложил своему знакомому убить соперника.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.

Владивосток, Иван Гридин

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