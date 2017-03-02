В Приморье 22-летний молодчик зарубил пожилую пару из-за пенсии

Публикации за 02.03.17

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой супружеской пары. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР, преступление было совершено еще в середине февраля на территории домовладения на улице Тельмана в Лесозаводске. Там были обнаружены тела пожилой супружеской пары (1933 и 1936 г.р.) с признаками насильственной смерти в виде рубленых ран головы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении двойного убийства задержан 22-летний житель Дальнереченска. Он признался, что напал на пожилых людей. По версии следствия, 16 февраля подозреваемый зашел на придомовую территорию к пенсионерам и зарубил топором 84-летнего мужчину, затем прошел на кухню кухни и тем же способом расправился с 81-летней женщиной.

После этого он похитил из ящика кухонного стола 10 тыс. рублей и скрылся. На месте происшествия обнаружен топор, а на соседней улице перчатки со следами крови. Кроме того, изъята видеозапись на которой видно, как подозреваемый рассчитывается за покупку похищенными деньгами. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проведена проверка показаний на месте, допрашиваются свидетели.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства и разбойного нападения (п.п.«а», «з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), по ходатайству следователя он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

Владивосток, Иван Гридин

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