В Благовещенске зарезали семью из трех человек / Глава семейства руководил крупной компанией

В Благовещенске по факту обнаружения трех тел местных жителей с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц» (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.
Там рассказали, что 2 марта в одном из домов в переулке Весенний были обнаружены тела двух мужчин 1956 и 1987 годов рождения и женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти. По данным ряда СМИ, убитые являлись членами одной семьи, а глава семейства руководил компанией «Автокомплект». Они скончались от ножевых ранений.
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся иные необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Благовещенск, Иван Гридин
Благовещенск. Другие новости 02.03.17
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