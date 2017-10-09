Амурчанину дали 22 года «строгача» за убийство полицейского

В Амурской области организатор разбойного вооруженного нападения, в результате которого погиб сотрудник полиции, приговорен к 22 годам колонии строгого режима, его подельник – к 4 годам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием и в суде установлено, что в мае 2016 года двое жителей города Зея напали на дом одной из местных жительниц, чтобы похитить ее имущество. Стражи порядка знали о планируемом нападении и устроили засаду в доме. Один из злоумышленников во время задержания смертельно ранил полицейского.

«После задержания сотрудником полиции с требованием сдаться и не оказывать сопротивление организатор вооруженного нападения попытался скрыться, вырвался и побежал вглубь двора. Он был настигнут сотрудником полиции. Однако в ответ на законные требования полицейского грабитель произвел два выстрела, причинив ранение правого предплечья, а также ранение грудной клетки и живота, от которого наступила смерть сотрудника полиции», – говорится в сообщении.

В прокуратуре также рассказали, что преступник стрелял из огнестрельного охотничьего ружья, погибший – оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Амурской области. Организатор преступления приговорен судом присяжных к 22 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, его подельник за кражу – к 4 годам строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 07.10.17

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