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Понедельник, 26 февраля 2018, 14:10 мск

Дальний Восток

Били и снимали на видео: якутские школьники жестоко расправились с 21-летним парнем

Якутские следователи проводят доследственную проверку по факту убийства 21-летнего молодого человека. По данным телеканала «Якутия 24», убийство совершила группа подростков в Верхоянске. Согласно предварительной информации, ЧП случилось в ночь на 20 февраля.

Телеканал сообщает, что в нападении на молодого человека принимали участие семь учащихся 8, 9 и 10 классов. Подростки забили его насмерть. Злоумышленники якобы засняли нападение на видео, а затем распространили ролик в мессенджере WatsApp.

Якутск, Иван Гридин

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