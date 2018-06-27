При строительстве дальневосточной верфи украли около 7,5 млрд рублей

Следователи уточнили объем хищений при возведении крупнейшей российской судоверфи «Звезда» в Приморье. Ущерб от действий мошенников вырос почти в два раза – с 4 млрд до 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Расследование продолжается уже более четырех лет. В настоящее время установлено, что похитили не менее 7,5 млрд рублей», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что похищены деньги, инвестируемые ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в строительство верфи «Звезда-ДСМЕ».

Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что на территории округа возбуждено и расследуется ряд уголовных дел по факту хищения более 4 млрд рублей при строительстве судостроительного комплекса «Звезда», а бывший руководитель ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Борбот и ряд его коллег скрываются за границей и объявлены в международный розыск.

По словам источника, другой ключевой фигурант дела – Алексей Бойцов – депортирован в Россию из США и сейчас находится под стражей. Бойцов признался, что «за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи».

Судоверфь ОСК «Звезда» была заложена в 2009 году и ориентирована на шельфовые заказы «Роснефти» и «Газпрома». Верфь строится при заводе «Звезда» в Большом Камне, который является ведущим предприятием по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота, а также единственным на Дальнем Востоке, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев. Окончание строительства третьей очереди верфи запланировано на 2020 год.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 27.06.18

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