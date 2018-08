В Якутии нашли хорошо сохранившиеся туши мамонта и ископаемой лошади

Ученые научного исследовательского института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском районе Якутии останки мамонта с мягкими тканями и шерстью, рассказала начальник пресс-службы СВФУ Виктория Сунтхавонг.

Находка была сделана на знаменитом батагайском термокарстовом котловане 11 августа. Ученые нашли полностью сохранившуюся замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади. Далее экспедиция отправилась на «кладбище мамонтов» Юнюген в 220 километрах вниз по реке Яна. «Двенадцатого августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден неполный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются», – приводит РИА «Новости» слова Сунтхавонг.

Директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов сообщил об уникальной находке по спутниковой связи. «Местность Юнюген на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных «мамонтовых кладбищ» в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена», – подчеркнул инженер-исследователь Гаврила Новгородов, выступая на VII международной конференции по мамонтам и их родственным видам (VII International Conference of Mammoth and Their Relatives) в Тайване.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 11.08.18

Центробанк: Хищения в банке «Таатта» превысили 4,2 млрд рублей. / «Пенсионный» референдум рискует попасть под девальвацию: шансы на плебисцит снижаются. / Битва за «пенсионный референдум» обострилась: ЦИК согласовал ещё два вопроса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»