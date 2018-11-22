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Четверг, 22 ноября 2018, 13:49 мск

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В Приморье пропали выделенные на спортплощадки 180 млн рублей

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи считают, что обвиняемые с апреля 2015 по сентябрь 2016 года при содействии Алексея Авершина, в отношении которого уже вынесен обвинительный приговор, путём обмана похитили из бюджета Приморского края более 180 млн рублей.

Эти средства выделялись в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).

В результате преступных действий обвиняемых департаменту физической культуры и спорта Приморского края был причинен ущерб на указанную сумму. Следователи собрали достаточную доказательственная базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владивосток, Иван Гридин

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