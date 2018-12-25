Хабаровские эксперты назвали главные версии о причинах завала русла реки Бурея

Межведомственная комиссия обследовала место схода грунта в устье реки Бурея в Хабаровском крае. Эксперты пришли к выводу, что получившая широкое распространение версия падения метеорита несостоятельна, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ходе проведенного осмотра и исследования специалисты пришли к выводу, что сход грунта произошел в результате оползня. Явление довольно редкое, но не уникальное», – приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службе ведомства. В состав комиссии вошли представители Росгидромета, Дальневосточного отделения Российской академии наук, спасатели, а также сотрудники районной администрации.

Как писал «Новый День», 24 декабря в социальных сетях и СМИ получила распространение информация о падении падения метеорита, из-за чего русло реки Бурея оказалось практически полностью перекрыто скальным грунтом и стволами деревьев. Это в свою очередь сказалось на пополнении водохранилища Бурейской ГЭС.

Выехавшие на место специалисты версию не подтвердили, выявив на месте сход грунта с горного склона. Сейсмические и инфразвуковые сигналы, характерные для падения метеорита, также не были зафиксированы. Кроме того, специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета», проанализировали материалы спутниковой съемки места схода грунта. Они считают, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия.

Отметим, что глава администрации Верхнебуреинского района региона Алексей Маслов абсолютно уверен в том, что сход грунта произошел вследствие падения «космического странника».

«Сейчас общество, гадая над случившимся, раскололось на три лагеря: романтики, оптимисты и пессимисты. Метеорологи говорят, что не может быть, чтобы это был метеорит. Другие что-то еще выдумывают. Но ведь сами посудите, – падение хоть одного метеорита нам метеорологи предсказали? Вокруг того места, где образовался завал – сплошная тайга, кто мог увидеть падающий объект?» – приводит слова Маслова «Коммерсантъ».

Маслов пояснил, что оптимисты считают, что метеорит оказался на дне реки под завалами. Версию с оползнем, который сошел якобы из-за сейсмических колебаний местные категорически отвергают. Главным козырем приверженцев версии с космическим телом является то обстоятельство, что на значительном пространстве вокруг, на соседних сопках исчезли деревья.

Специалисты районного отделения МЧС с места происшествия подтвердили достоверность видеокадров, опубликованных в соцсетях местными охотниками. По их словам, перекрывшая русло реки насыпь имеет длину порядка 800 метров, ширину – свыше 400 метров, и высоту от 80 до 160 метров.

Хабаровск, Иван Гридин

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