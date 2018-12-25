Ученые обнаружили аномалию в районе разрушенной сопки вблизи Бурейской ГЭС

Эксперты Дальневосточного центра НИЦ «Планета», провели анализ материалов спутниковой съемки места схода с сопки грунта в русло реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, что снизило приток воды в водохранилище Бурейской ГЭС. Ученые полагают, что 12 декабря в этом районе произошла термическая аномалия, сообщили на сайте центра.

«Анализ разновременных данных КА «Sentinel-2А» за 9 декабря и 12 декабря позволил выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие за этот промежуток времени в непосредственной близости от русла реки Бурея, выше водохранилища. А именно: на снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушки). Об отсутствии можно судить по четкому, близкому к прямоугольному, более темному контуру: более темный тон свидетельствует о том, что участок, заключенный в контуре, расположен ниже, поскольку менее освещен солнцем по сравнению с окружающими сопками. Также на снимке за 9 декабря тень от этой сопки имеет абсолютно другой контур», – рассказали в в научно исследовательском центре.

Фото: ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»

Там также отметили, что было зафиксировано изменение покрова земли в сравнении со снимком за 9 декабря: выделенный контур имеет однородную текстуру, что указывает на отсутствие растительного покрова. На полностью замёрзшем русле реки наблюдается вода. По-видимому, лёд деформирован под действием горных пород.

О термической аномалии в этом районе свидетельствую данные, полученные аппаратом «Himawari-8». Аномалия, как отмечают исследователи возникла 12 декабря в 9:50 по местному времени (11 декабря 23:50 GMT). Данные космического мониторинга оперативно переданы подразделениям Росгидромета, МЧС России, администрации полномочного представителя Президента в ДФО, в Правительство Хабаровского края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

Фото: ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»

Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов заявил, что Хабаровском крае упал крупный метеорит, когторый и снес вершину сопки, обрушив горную породу в русло реки. Как писал «Новый День», чиновник пояснил, что ЧП случилось несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому о нем узнали не сразу.

Ученые обнаружили аномалию в районе разрушенной сопки вблизи Бурейской ГЭС

По предварительной информации, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. Маслов предположил, что размеры метеорита были громадными, если он «смог засыпать русло реки на 40 метров». В настоящее время, по его словам, к месту отправились две группы специалистов с дозиметрами для определения уровня радиации. Чиновник выразил надежду, что скоро специалисты доберутся до места инцидента и выяснят подробности.

Маслов при этом заявил, что в случае подъема уровня воды в реке ближайшим поселкам может грозить подтопление. Тогда, по его словам, будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный сообщил, что местные жители теряются в догадках, что стало причиной обвала. «Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты», – рассказал чиновник в комментарии хабаровскому информагентству. Глава поселка добавил, что сам он никакого гула не слышал и ничего необычного не видел.

Между тем сейсмические станции Российской академии наук на Дальнем Востоке не зафиксировали на территории Хабаровского края ни удара метеорита о землю, ни какого-либо другого события, последствием которого стало перекрытие русла реки Бурея. Об этом сообщил руководитель Сахалинского филиала «Единой геофизической службы» РАН Юрий Левин. По его мнению, причиной подобных последствий скорее мог стать обычный оползень.

Хабаровск, Иван Гридин

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