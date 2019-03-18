Хабаровский поселок расселят из-за угрозы затопления после аномального оползня

В Хабаровском крае принято окончательное решение переселить жителей поселка Чекунда, который находится в зоне затопления после схода оползня в реку Бурея, сообщили в пресс-службе правительство региона. Документ подписал губернатор Сергей Фургал.

«Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение – это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение – переселять. Примерный бюджет – 332 млн рублей», – заявил глава региона.

Планируется, что жителей Чекунды переселят в поселок Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС. На сегодняшний день там пустуют 44 квартиры. Их после капремонта и планируют передать чекундинцам. Кроме того, отметили в региональном правительстве, часть семей сможет получить сертификаты на приобретение жилья на вторичном рынке. В настоящее время, в Чекунде официально зарегистрировано 232 человека.

Затопление Чекунды начнется при отметке 254 метра по Балтийской системе. При таком уровне воды затопит местное кладбище и жилые дома, стоящие на первой линии от реки. При отметке в 267 метров – больше половины населенного пункта. «Чтобы не допустить экологической катастрофы, принято решение о переносе захоронений. Сейчас власти региона обсуждают варианты нового места. При этом завершить процесс переноса необходимо к концу лета – до прохождения гребня паводка», – отметили в пресс-службе.

Как писал «Новый День», в декабре 2018 года часть сопки обвалилась в реку Бурея, разделив русло на две части. Из-за этого возникли риски затопления населенных пунктов, расположенных выше по течению. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки затора в Верхнебуреинский район были отправлены силы и средства Минобороны России, власти региона ввели режим ЧС.

12 февраля специалисты министерства обороны РФ завершили взрывные работы на Бурейском водохранилище. Пропуск воды в месте схода оползня в реку обеспечен, благодаря чему работа Бурейской ГЭС вышла на штатный режим. Несмотря на взрывные и инженерные работы, проведенные на месте оползня, риск затопления населенных пунктов сохранился.

Сообщается также, что в апреле в Верхнебуреинский район направят две группы спасателей – в Чекунду и на место оползня – для дноуглубительных работ и контроля за ледоходом.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 17.03.19

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