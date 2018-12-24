В Хабаровском крае упал крупный метеорит. Огромное небесное тело снесло вершину сопки. В результате обрушившаяся с нее скала перекрыла русло реки Бурея. Об этом происшествии сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов информагентству «Хабаровский край сегодня». По словам чиновника, ЧП случилось несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому о нем узнали не сразу.

По предварительной информации, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. Маслов предположил, что размеры метеорита были громадными, если он «смог засыпать русло реки на 40 метров». В настоящее время, по его словам, к месту отправились две группы специалистов с дозиметрами для определения уровня радиации.

В Хабаровском крае, предположительно, упал крупный метеорит

Глава района добавил, что на Бурейской ГЭС несколько дней отмечали снижение притока воды в водохранилище, но не могли определить причины. Чиновник выразил надежду, что скоро специалисты доберутся до места инцидента и выяснят подробности.

Маслов при этом заявил, что в случае подъема уровня воды в реке ближайшим поселкам может грозить подтопление. Тогда, по его словам, будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.

О происшествии проинформирован глава МЧС РФ, к оценке обстановки привлечены космические спутники.

По последним данным, до места необычного ЧП уже добрались спасатели краевого поисково-спасательного отряда и специалисты Бурейской ГЭС из Амурской области. По словам специалистов, в ходе осмотра подтвердился факт схода грунта на русло реки Бурея. В настоящее время угрозы подтопления населенных пунктов нет, поскольку река скована льдом, указывают они. Бурейская ГЭС функционирует в штатном режиме.

Глава Чекундинского сельского поселения Александр Зацемирный сообщил, что местные жители теряются в догадках, что стало причиной обвала. «Кто-то согласен, что это метеорит, кто-то уверен, что это ступени ракеты», – рассказал чиновник в комментарии хабаровскому информагентству. Глава поселка добавил, что сам он никакого гула не слышал и ничего необычного не видел.

Между тем сейсмические станции Российской академии наук на Дальнем Востоке не зафиксировали на территории Хабаровского края ни удара метеорита о землю, ни какого-либо другого события, последствием которого стало перекрытие русла реки Бурея. Об этом сообщил руководитель Сахалинского филиала «Единой геофизической службы» РАН Юрий Левин. По его мнению, причиной подобных последствий скорее мог стать обычный оползень.

Глава хабаровского краевого управления по делам ГО и ЧС Владимир Корниенко в свою очередь сообщил, что в ведомстве не располагают большей информацией о происшествии, чем той, которая появилась в СМИ. «На место происшествия выехал наш сотрудник, он должен отчитаться о наблюдениях в ближайшие часы», – отметил он.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 24.12.18

По факту жуткого пожара в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. / Суд обязал энергетиков заплатить погорельцам почти миллион за пожар в их дворе. / В детсаду Салехарда двухлетний ребенок получил ожоги глаз и тела. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»