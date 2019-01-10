Из-за обрушения сопки в реку Бурея введен режим ЧС

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где в реку Бурея обрушилась часть сопки, ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава района Алексей Маслов. «Уровень воды у поселка Чекунда поднимается на 1-1,5 сантиметра в сутки. В это время года уровень должен быть почти на четыре метра ниже», – приводит его слова РИА «Новости». По словам главы района, пока поселок не подтоплен. В зоне риска оказались три населенных пункта Верхнебуреинского района – Чекунда, Усть-Ургал и Эльга. Ниже по течению находятся поселок Талакан и Бурейская ГЭС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Русгидро», из-за оползня на Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС) в Амурской области был снижен расход воды с 820 до 600 кубометров в секунду, «В соответствии с решением Федерального агентства водных ресурсов, учитывая отделение части Бурейского водохранилища завалом, с 28 декабря 2018 года расход воды через Бурейскую ГЭС снижен с 820 куб. м/с до 600 куб. м/с», – рассказали в пресс-службе.

В компании также пояснили, что Бурейская ГЭС работает в штатном режиме и продолжает выработку электроэнергии с использованием воды, накопленной в водохранилище за лето и осень 2018 года. Специалисты ежедневно проводят мониторинг ситуации, получая данные с гидропостов, расположенных выше и ниже по течению от места оползня.

Как писал «Новый День», в конце декабря в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края обрушилась часть сопки, перекрыв русло. Первоначально предполагалось, что грунт обрушился после удара метеорита, однако ученые пришли к выводу, что причина ЧП – оползень.

Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 млн кубометров. В месте схода грунта зафиксировано сразу несколько аномалий, которые требуют объяснения. Например, на площади 1,6 квадратных километров с противоположной стороны Буреи уничтожены все деревья. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксировано состояние местности между 9 и 12 декабря.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 10.01.19

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