В Хабаровском крае из-за аномалии введен режим ЧС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС. Решение принято по итогам поездки в Верхнебуреинский район, где 12 декабря прошлого года с сопки сошел оползень, перекрыв русло реки Бурея. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, сейчас на месте ЧП работают военные. Они принимают решение, каким образом следует ликвидировать завал.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

По мнению ученых и представителей местных властей, ситуация в районе сложилась напряженная. Выше по течению расположено село Чекунда с населением 117 человек. Критической отметкой для затопления населенного пункта считается уровень воды в 258 метра по Балтийской системе. Сейчас он составляет почти 254 метра. По оценкам экспертов, значительного ухудшения обстановки следует ожидать уже в апреле, когда начнется весеннее половодье.

Минобороны РФ планирует начать взрывные работы на реке Бурея 22 января. Ученые допускают, что это может привести к дальнейшему обрушению сопки в реку.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 21.01.19

На Камчатке извергается вулкан Безымянный. / Найдены тела двух летчиков упавших Су-34. / Спасен второй пилот после столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»