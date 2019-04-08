В Якутии глава района попался на махинациях с жильем

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главы Оймяконского улуса Михаила Захарова. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления (ч.2 ст.285 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году глава района, желая получить в личное пользование квартиру в поселке Усть-Нера, организовал проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение жилья для муниципальных нужд.

В Якутии глава района попался на махинациях с жильем

Аукцион не состоялся, и глава направил на имя министра финансов Якутии письмо о согласовании документов для приобретения указанного жилья для нужд муниципального образования. При этом Захаров хотел поселиться в эту квартиру вместе со своей семьей.

После рассмотрения документов минфин заключил контракт на приобретение данной квартиры за 1,5 млн рублей, которая была принята на баланс администрации МО «Оймяконский улус (район)». затем глава муниципалитета добился передачи указанной квартиры в собственность членов своей семьи, хотя таким правом не обладал, так как имел собственное жилье в Якутске.

8 апреля 2019 года силовики задержали главу района. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей территориального следственного отдела. Расследование продолжается.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 08.04.19

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