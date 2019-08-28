Владивосток смывает в море. Электротранспорт встал, началась эвакуация

За минувшие сутки во Владивостоке выпало более 60 мм осадков, что является критически опасным для города метеорологическим явлением. По прогнозам синоптиков, сильные дожди продолжатся и сегодня, 28 августа. Обильные осадки привели к подтоплению улиц, сходу многочисленных селей и оползней. Из подтопленных домов эвакуируют людей.

Дорожные рабочие с использованием спецтехники продолжают ликвидировать последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. В расчистке дорог от оползней, прочистке ливнёвок и ликвидации подтоплений задействованы бригады всех пяти районов города. Сегодня с раннего утра тракторы и самосвалы убирали десятки селей, в том числе на улицах Тунгусской, Ладыгина, Героев Тихоокеанцев и других.

По словам мастера участка по Первомайскому району МБУ «Содержание городских территорий» – Алексея Маркова, только из этого района вывезли более 100 тонн сошедшего с косогоров и возвышенностей грунта. «Ночью и сегодня днём ликвидируем подтопления на улице Снеговой, Университетском проспекте, Камской, Невельского, Пограничной, Шишкина, Набережной, Спортивной и других участках. На ряде улиц ситуация остаётся сложной из-за поднятия уровня рек и выхода их из русла», – рассказали специалисты.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, из-за погодных условий в работе общественного транспорта возникли перебои. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы ходят с опозданиями. Морской прибрежный транспорт работает по расписанию. В связи с обильными осадками уже выпавшими в городе, и прогнозом на новые дожди, который дают синоптики, глава города Олег Гуменюк обратился к руководителям предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 августа, рабочий день.

Из-за разлива реки из частных домов на улице Пшеницына было эвакуировано шесть человек. Пункт временного размещения развернули на базе средней школы № 44. «Мы заранее предупредили жителей о возможном выходе реки из берегов. Городские службы принимают оперативные меры по устранению последствий разлива», – рассказал заместитель главы администрации Владивостока Владимир Черепков.

В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачий. Туда отправились спасатели, на месте будет принято решение по вывозу людей. По прогнозам синоптиков, сегодня днем дожди во Владивостоке продолжатся, ожидается выпадение осадков количеством до 50 мм менее чем за 12 часов. Всего в августе во Владивостоке выпало почти две месячных нормы осадков.

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий администрация Владивостока просит жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать требования безопасности. При возможности – воздержаться от парковки автотранспорта под деревьями и подпорными стенами. В результате сильного дождя и ветра возможны разрушения. Также автолюбителей просят быть внимательными – люки и решетки сетей ливневой канализации могут быть открыты.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 28.08.19

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