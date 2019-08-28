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Среда, 28 августа 2019, 15:41 мск

Новости Дальний Восток

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Под водой более 100 домов: в затопленном Владивостоке введен режим ЧС

Фото: администрация Владивостока

Власти Владивостока в среду, 28 августа, ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающихся ливней. Об этом говорится в сообщении горадминистрации.

По словам градоначальника Олега Гуменюка, сильные дожди нанесли серьезной ущерб всей городской инфраструктуре. «В последние дни в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен», – сообщил мэра города. Он добавил, что из-за обильных осадков реки переполнены и выходят из берегов. Ситуацию усугубляет решение о сбросе воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ,принятое руководством Приморводоканала.

Замглавы администрации Владивостока Владимир Черепков сообщил, под водой остаются около 100 частных домов в районе станции Спутник и Фанзавода. Кроме того, по его словам, размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный.

Для жителей затопленных домов организован пункт временного размещения в школе № 44 на улице Успенского. Утром здесь находилось 6 человек, но позже они решили уйти к родственникам.

Ранее сообщалось, что на дорогах Владивостока работает специальная техника, которая очищает от оползней и селей проезжую часть, тротуары, убирает поваленные стихией деревья.

Сильный ливень начался в столице Приморья накануне. По данным синоптиков, во Владивостоке за минувшие сутки выпало более 60 мм осадков, что для города критически опасно. Обильные осадки привели к подтоплению улиц, сходу селей и оползней. Непогода привела к возникновению перебоев в работе общественного транспорта: приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Из подтопленных домов эвакуируют людей. Сильные дожди продолжатся и в четверг, 29 августа.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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