Чайка сообщил о более чем 160 делах по космодрому Восточный

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела, рассказал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Он уточнил, что расследованием 93 из них занимались сотрудники Следственного комитета и его военных подразделений, 68 дел вели полицейские, а еще два – ФСБ.

«Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек», – приводит слова Чайки «Коммерсантъ». Генпрокурор добавил, что, ущерб от преступлений в ходе строительства Восточного превышает 20,9 млрд рублей, а суды вынесли 90 решений в отношении более ста человек, ущерб от действий которых составил порядка 14 млрд рублей. Юрий Чайка добавил, что расследование по еще 25 делам, ущерб по которым оценивается в 6,8 млрд рублей, продолжается. Большинство этих дел были возбуждены по фактам хищений.

Напомним, в мае текущего года Юрий Чайка сообщил о том, что удалось выявить крупномасштабные хищениях на предприятиях «Роскосмоса». Представители госкорпорации в свою очередь поспешили рассказать, что оказывали содействие при проведении проверок и передавали Генпрокуратуре данные, собранные службой внутреннего аудита. Председатель СКР Александр Бастрыкин позднее заявил, что речь идет о миллиардных хищениях, которым «края не видно».

В конце ноября главный аудитор «Роскосмоса» Артем Мельников рассказал, что с приходом нового руководства в госкорпорацию удалось вскрыть существовавшие десятилетиями мошеннические схемы. Речь идет о выводе средств, фактах коррупции, мошенничества и злоупотреблений полномочиями. Мельников уточнил, что благодаря заслугам сотрудников службы внутреннего аудита, за последний год было возбуждено 15 уголовных дел, а составы преступлений были различными.

В 2018 году Игоря Комарова на посту главы «Роскосмоса» сменил Дмитрий Рогозин, что повлекло за собой масштабные кадровые перестановки на таких «дочках» госкорпорации, как РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и др.

Как писал «Новый День», в середине ноября Дмитрий Рогозин заверил, что на стройплощадке космодрома Восточный в Амурской области больше никто не ворует. Это стало его реакцией на слова президента РФ Владимира Путина о том, что порядок на Восточном так и не удалось навести.

Путин, в частности, сказал, что там воруют «сотнями миллионов рублей», несмотря на десятки возбужденных уголовных дел и «посадки» их фигурантов. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что общий объем хищений на строящемся космодроме достиг 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд рублей. Пресс-атташе Кремля уточнил, что всего на строительство Восточного был выделен 91 млрд рублей, а освоено 66 млрд.

Рогозин считает, что сейчас нет оснований для беспокойства по вопросу эффективности траты средств на Восточный. По его словам, вторая очередь космодрома Восточный строится «совершенно на иных принципах» – там обеспечено казначейские сопровождение. Вместе с тем Рогозин указал, что критика президента РФ «абсолютно обоснованна». Он уточнил, что все причастные к коррупции при строительстве отстранены от проекта.

Строительство стартового комплекса космодрома Восточный началось в 2012 году, сроки окончания строительства неоднократно переносились. Космодром ввели в эксплуатацию в 2016 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.12.19

Внешний долг российского частного сектора рискует снова вырасти до $400 млрд. / В Приморье возник дефицит автомобильного топлива. / Российскую Арктику накроет сплошной противовоздушный купол. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»