Житель Приморья получил пожизненное за серию убийств

В Приморье суд приговорил 48-летнего мужчину к пожизненному заключению. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным убийстве трех человек с целью скрыть другое преступление, покушении на убийство двух человек, в том числе малолетнего, а также в уничтожении чужого имущества (п.п.«а, к» ч.2 ст.105 ч.3 ст.30, пп.«а, в, е, к» ч.2 ст.105, ч.2 ст.167 УК РФ).

В суде доказано, что в 2002 году в Дальнереченске подсудимый вместе со своими знакомыми ограбил магазин. Опасаясь, что сообщник выдаст его, он вывез его в безлюдное место и убил. В 2018 году он приехал в село Ракитное, где в одном из домов на улице Партизанской распивал со знакомыми спиртное. Узнав об измене своей подруги, он зарезал ее, а потом не менее 27 раз ударил ножом свидетельницу, которая и сообщила о неверности убитой.

В тот момент в доме также находились 19-летний парень и 3-летний ребенок. Мужчина, желая избавиться от свидетелей, ударил ножом в шею молодого человека, а затем поджег дом. Несмотря на ранение, парень смог убежать, медики спасли ему жизнь. Маленького мальчика из огня успели вынести соседи.

По уголовному делу проведено более десяти судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей. Суд назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.01.20

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