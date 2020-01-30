Трутнев: «Дальневосточная ипотека» подняла цены на жилье

Наибольшее количество заявок на льготную «дальневосточную ипотеку» поступило в Приморье, рассказал полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке. Он также отметил, что в связи с реализацией данной программы цены на жилье в данном регионе пошли в рост.

Всего по федеральному округу с момента старта программы было подано почти 8 тыс. заявок. «За 1,5 месяца, прошедших с начала принятия нормативной базы, на территории Дальнего Востока поступило 7854 заявки, банки одобрили 4861, 983 кредита выданы на общую сумму 3 млрд 448 млн рублей», – доложил Трутнев, добавив, что наибольшее число заявок поступило от жителей Приморья – 1768.

«Двухпроцентная ипотека в Приморье востребована, люди хотят здесь жить. Заключено 378 кредитных договоров на сумму более 1,2 млрд рублей. Большинство – на покупку жилья во Владивостоке», – цитирует полпреда РИА «Новости».

Как писал «Новый День», программа «Дальневосточная ипотека» была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В рамках ее реализации молодые семьи, проживающие в регионах Дальнего Востока, получили право на ипотечные кредиты по льготной ставке в 2% годовых. На заемные средства они смогут приобрести квартиры или построить индивидуальный дом на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар».

В январе, в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал все банки, не только с государственным участием, активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке. Выпадающие доходы финансово-кредитных организаций будет компенсировать государство.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 30.01.20

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