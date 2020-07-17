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Пятница, 17 июля 2020, 15:17 мск

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В Хабаровске предотвратили теракт

Силовики предотвратили теракт в Хабаровске. У злоумышленников изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске», – заявил представитель спецслужбы.

Также известно, что в ходе спецоперации был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения. По данным силовиков, он действовал по указанию главарей международных террористов и планировал совершить терракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, передает ТАСС.

После этого он рассчитывал покинуть территорию России и примкнуть к незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке. «Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ). Подозреваемый арестован.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 17.07.20

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