В Хабаровске предотвратили теракт

Силовики предотвратили теракт в Хабаровске. У злоумышленников изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации, сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в городе Хабаровске», – заявил представитель спецслужбы.

Также известно, что в ходе спецоперации был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения. По данным силовиков, он действовал по указанию главарей международных террористов и планировал совершить терракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей, передает ТАСС.

После этого он рассчитывал покинуть территорию России и примкнуть к незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке. «Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту» (ч.1 ст.30 и ч.1 ст.205 УК РФ). Подозреваемый арестован.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 17.07.20

Правительство РФ готовит новый закон о туризме. / Кремль ответил на сообщения о запугивании граждан коронавирусом, чтобы они не ходили на митинги. / Не смогли: «коронавирусная» господдержка малого и среднего бизнеса осталась под вопросом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»