На Дальнем Востоке резко подорожал бензин

Некоторые заправки Приморского края перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98. По словам владельцев АЗС, оптовая цена топлива превысила розничную стоимость, торговля стала убыточной. В Российском топливном союзе (РТС) считают, что на ситуацию повлиял пандемический кризис.

По словам Владимира Чирскова – главы Приморского топливного союза, объединяющего девять компаний, которым принадлежит 70 АЗС, бензин АИ-95 и АИ-98 исчез с независимых заправок, пишет РБК. Дело в том, что с конца июня оптовые цены превышают розничные цены на АЗС «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», объясняет Чирсков.

По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр). Владельцам независимых АЗС невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи, объясняет Чирсков.

Цены выросли из-за ограниченного предложения, утверждает глава Приморского топливного союза. Комсомольский НПЗ «Роснефти» продает через биржу около 120 т АИ-95 в день, а рынку Дальнего Востока нужно не меньше 1 тысячи т этого бензина. «Роснефть» не удовлетворяет заявки потребителей на покупку бензина АИ-95 в мелком опте со своих нефтебаз, переориентируя их на биржу.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша пояснил, что заводы сократили производство во время пандемии, а когда спрос начал расти, так и не восстановили его до необходимого уровня, что и привело к росту оптовых и мелкооптовых цен.

В свою очередь в «Роснефти» назвали заявление Приморского топливного союза «необоснованными и не соответствующими действительности». «Заявки, поданные «независимыми» сетями, в июле были удовлетворены компанией в полном объеме», – заявили в пресс-службе компании. По данным «Роснефти», ежедневно Комсомольский завод продает на бирже 1,2 тысячи т различных видов бензина и дизеля, «что соответствует производственным возможностям предприятия».

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 05.08.20

Вторая волна и опасности вакцинации: академик РАН озвучил коронавирусный прогноз на осень. / «Это страшная вещь»: правительство РФ провоцирует исчезновение дешевых лекарств. / Депутат Госдумы призвала россиян отложить отдых в Турции до появления вакцины от COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»