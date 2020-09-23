Убийцы таксиста во Владивостоке получили 34 года заключения на двоих

Во Владивостоке суд вынес приговор двум ранее судимым мужчинам 1984 и 1992 годов рождения, которых обвиняли в убийстве таксиста и разбое (пп.«ж, з» ч.2 ст.105, п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В суде доказано, что в июле 2019 года обвиняемые приехали во Владивосток на заработки и решили напасть на водителя такси, чтобы продать его машину. В ночь на 26 июля 2019 года они вызвали такси и поехали в безлюдное место Первореченского района.

Приехав в указанное место, злоумышленники убили 54-летнего водителя при помощи ножа и молотка, забрали у него мобильный телефон и 200 рублей. Кроме того, они завладели его Toyota Succeed. Чуть позже они поняли, что не смогут продать машину из-за пятен крови на сиденьях. Тогда они решили сжечь автомобиль.

Тело таксиста нашли только через месяц. Тогда же удалось установить личности преступников. Один из фигурантов дела получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второго суд отправил на 19 лет в колонию особого режима.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 23.09.20

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