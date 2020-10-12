В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, уроженки Узбекистана 1964 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СКР, индивидуальную предпринимательницу подозревают в приготовлении к организации заказного убийства (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Уроженка Узбекистана попалась на организации заказного убийства на Камчатке

По версии следствия, на почве личной неприязни подозреваемая решила убить 53-летнюю знакомую. Она обратилась к своему знакомому, предложив ему выступить в роли киллера. За эту услугу она предложила ему 100 тыс. рублей. Мужчина согласился, после чего подозреваемая передала ему часть денег в размере 20 тыс. рублей и сообщила сведения о возможных местах нахождения жертвы, маршрутах её передвижения и иные личные данные потерпевшей.

Мужчина отказался от убийства и обратился в полицию. Под контролем сотрудников правоохранительных органов мужчина встретился с заказчицей, которая подтвердила свое намерение убить знакомую и передала вероятному исполнителю еще 25 тыс. рублей. Кроме того, она потребовала в качестве доказательства совершения убийства принести ей мобильный телефон жертвы.

Оперативники инсценировали убийство. После этого мужчина встретился с заказчицей и показал фотографию инсценировки. Подозреваемую задержали и допросили. В ходе допроса она отрицала свою причастность к совершению преступления. Суд поместил подозреваемую под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.10.20

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