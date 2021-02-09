На Дальнем Востоке набирает обороты «фиктивное сиротство» Добропорядочные семьи официально оформляют отказ от своих детей, а затем становятся их опекунами

На Дальнем Востоке набирает обороты жутковатая тенденция: добропорядочные семьи официально оформляют документы на отказ от своих детей. И сразу же оформляют над ними опекунство. Еще одна примета «опережающего развития» ДФО – растущее число матерей – одиночек, при том, что в очень многих семьях есть и мама, и папа. Но – неофициально. В чем же причина? Как это часто бывает – в деньгах. Точнее – в возможностях, которые деньги дают, а их отсутствие – не дает.

О проблеме стало известно во время прямого эфира в инстаграм губернатора Амурской области Василия Орлова. Главе региона задали вопрос: «почему детям-сиротам не дают положенное по закону жилье?» На это Василий Орлов ответил, что очередь слишком большая. Он также рассказал, что все чаще встречаются ситуации, когда у ребенка или детей есть нормальные, живые и немаргинальные родители, но они оформляют отказ от детей, становясь их опекунами – чтобы получить жилье. «Таким образом они нарушают права настоящих сирот», – подчеркнул губернатор Приамурья.

По состоянию на конец ноября 2020 года, в очереди на получение жилья в Амурской области стояли 3,2 тысячи сирот. Вопрос морали в данной ситуации, конечно, неизбежен. Все же это страшно выглядит, когда родные мамы и папы оформляют документы на отказ от своих детей.

Однако, как показывает ситуация не только в Амурской области, но и в других регионах Дальнего Востока, никакие «новомодные программы» по «опережающему развитию», никакие «триллионы инвестиций», которыми так любит хвастаться Минвостокразвития и Арктики РФ, не решили одного из важнейших вопросов – обеспечения жителей макрорегиона жильем.

Сотни тысяч дальневосточников по-прежнему живут в аварийном жилье, огромное количество молодых людей не только не имеют собственного угла, но не видят никакой возможности приобрести его в этой жизни.

Программа «Дальневосточный гектар» жилищного вопроса не решила. Она вообще ничего не решила – сегодня в западных, куда более благоустроенных, регионах страны созданы свои аналогичные программы, куда более привлекательные для людей – в Ленинградской области, в Костромской, Вологодской и других.

Разрекламированная программа «Дальневосточная льготная ипотека» под 2% также не решила жилищного вопроса дальневосточников. Единственное, с чем справилась «двухпроцентная» ипотека – взвинтила цены на жилье. Приобрести квартиру по этой программе смогли единицы. У остальных нет и вряд ли появятся 5-7 миллионов на первоначальный взнос. А цены на жилье продолжают расти.

Так надо ли строго судить тех дальневосточных родителей, которые идут на официальный отказ от своих детей, чтобы в будущем обеспечить их жильем и бесплатным образованием? Ведь де факто они детей не бросают.

Чиновники, конечно, сейчас придумают для таких пап и мам какое-нибудь наказание. Что-то, а наказывать они умеют.

После того, как проблему озвучил губернатор дальневосточного региона, соцсети ДФО принялись обсуждать ситуацию. Вот, например, что пишут:

«Ну, вот – доразвивались. Не надо никакой ювенальной юстиции – наймите Трутнева, Козлова, Чекункова. Они разработают специальные режимы: «ДВ-гектар», «ДВ-ипотека», ТОРы и ТОСЭРы, в результате реализации которых дальневосточные сёла обезлюдят, жители вынужденно переедут туда, где есть работа. Но жилье там приобрести не смогут ни они, ни их дети. Единственный фантастический сценарий обзавестись каким-нибудь углом – официально осиротить своих детей!».

Пользователи соцсетей обращают внимание, что практически обыденной становится в ДФО практика развода родителей «под ипотеку в 2%», когда одному из родителей более 36 лет. Набирает обороты тенденция к гражданскому браку, в котором рождаются дети: у матери-одиночки больше льгот и всевозможных выплат.

Но многие молодые дальневосточники такими проблемами не озабочены вовсе – они просто не хотят ни семьи, ни детей: слишком хлопотно. Одиночкам проще.

О демографической ситуации на Дальнем Востоке, которую иначе, как катастрофической не назовешь, говорят не первый год. Минвостокразвития РФ выпустило даже Национальную программу развития Дальнего Востока (после четырех проваленных ФЦП). Но и новая программа не решает насущных проблем макрорегиона – просто потому, что основана на неверных данных. Что же делать?

Депутат ГД РФ от Якутии Федот Тумусов убеждён, что изменить ситуацию можно. «Для меня в этих новостях нет ничего нового, к сожалению. О том, что будет именно так, я и мои коллеги говорим давно. Мы говорили, и продолжаем утверждать, что дальневосточникам нужны реальные меры поддержки, а не то, что предлагает Минвостокразвития РФ. Ни «Дальневосточный гектар», ни пресловутая ипотека под 2% никаких насущных проблем жителей нашего региона не решили и не решат. То, что молодые семьи идут на такие крайние меры, как фиктивный отказ от ребенка или фиктивный развод, в очередной раз подтверждает: предложенные меры не работают.

Что происходит сегодня на Дальнем Востоке? Из-за поправки в Жилищный Кодекс РФ тысячи жителей Якутии, и не только Якутии, рискуют стать бездомными. Мы предлагаем решение, которое исправит ситуацию. Сотни тысяч дальневосточников, молодых, детородного возраста, не хотят заводить семьи, потому, что прекрасно осознают, что не смогут обеспечить своих детей ни жильем, ни качественным образованием. Мы тоже предлагаем решения – введение «Дальневосточного капитала», «Карты дальневосточника». Я надеюсь, что нас все-таки услышат. Жители Дальнего Востока ждут от власти реальных мер поддержки. Люди ждут достойной работы, нормальных жилищных условий, адекватной зарплаты. Тогда и семьи будут счастливыми, и дети в них будут рождаться. И нормальным мамам и папам не нужно будет сиротить своих детей, чтобы обеспечить их будущее. Ситуация с «фальшивым сиротством» говорит, на мой взгляд, как раз о том, что достигнута та черта, за которой виден пустынный Дальний Восток. Это сигнал власти: меры необходимо принимать срочно», – считает парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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