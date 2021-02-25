российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 февраля 2021, 11:34 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Житель Приморья убил знакомого, спрятал труп на балконе и поселился в его квартире

Житель Уссурийска несколько дней жил в квартире убитого им мужчины. Труп он держал на балконе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, преступление было совершено в декабре. Мужчины распивали спиртные напитки, произошел конфликт. Один из них избил второго и добил, нанеся удар кухонным ножом в грудь.

Тело убийца спрятал на балконе и продолжил жить в квартире покойного. Через некоторое время он позвал в гости приятеля, где после употребления алкоголя показал тело хозяина квартиры и попросил помочь избавиться от орудия убийства.

Узнавший о преступлении мужчина в тот же день сообщил обо всем в полицию. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. В настоящее время дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Уссурийск, Зоя Осколкова

Уссурийск. Другие новости 25.02.21

Жителю Якутии суд вынес приговор за реабилитацию нацизма. / «Завинчивание гаек» в России: Кремль рискует получить обратный результат. / «Мы находимся на этапе перелома»: предсмертные конвульсии Pax Americana ведут к жесткой конфронтации. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи

Убийца сочинских пенсионеров получил 18 лет «строгача»

В Чите мужчина застрелил 9-летнюю девочку

В Сибири сын заживо похоронил отца

В Рязанской области пособник в заказном убийстве получил 12 лет «строгача»

В Краснодарском крае задержали вероятного убийцу из Минеральных Вод

В Тверской области наркоман задушил 13-летнюю девочку и украл вещи

В Воронеже мужчину обвинили в жестоком убийстве учительницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,