В Амурской области браконьер случайно застрелил человека

В Амурской области гильза и след от ботинка на месте убийства помогли полицейским выследить преступника. Оказалось, что это браконьер застрелил человека, перепутав его с животным.

Труп 60-летнего мужчины обнаружили в лесополосе около автодороги в районе села Амурское в феврале. На дороге была найдена гильза калибра 7.62 мм, рядом с которой отпечатался след обуви, сообщили в региональном главке МВД.

Правоохранители проверили местных жителей, на которых зарегистрировано оружие подходящего калибра. Под подозрение попал житель села Возжаевка 1987 года рождения.

Мужчина признался, что незаконно охотился на косулю и застрелил человека, приняв его в темноте за животное. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд отправил подозреваемого под стражу.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 12.03.21

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