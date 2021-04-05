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Понедельник, 5 апреля 2021, 16:35 мск

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Экс-глава якутских аэропортов отправился в колонию на 7 лет

Собранные Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России доказательства легли в основу обвинительного приговора

Бывшего гендиректора ФКП «Аэропорты Севера» суд признал виновным в растрате и мошенничестве (ч.4 ст.160, ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили в СКР, в суде доказано, что обвиняемый похитил более 90 млн рублей, выделенных в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Деньги предназначались на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Чокурдах». Осужденный распорядился ими по своему усмотрению, причинив государству имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также он умышленно незаконно растратил вверенные ему более 1 млн рублей. Подсудимый вину не признал. Вместе с тем гособвинение представило доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении преступлений.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 05.04.21

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