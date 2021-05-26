Слишком жесткий контроль приносит убытки рыбной отрасли России на 300 млн рублей

Производители рыбы пожаловались на слишком частые досмотры рефрижераторных контейнеров со стороны надзорных органов. По словам игроков российского рыбного рынка, тотальный контроль обходится перевозчикам в 300 млн рублей в год.

В прошлом году Россельхознадзор запретил территориальным управлениям досматривать контейнеры с рыбой без веской причины, пишет «Коммерсант». В ведомстве подчеркнули, что перемещение опломбированных рефрижераторных контейнеров, например, с автомобильного транспорта на железнодорожный не является погрузкой, выгрузкой или перегрузкой.

Впрочем, ситуация от этого не изменилась, ряд должностных лиц продолжают проводить физический контроль продукции без каких-либо оснований, указывает в письме заместитель главы службы Константин Савенков. Рыбопромышленники добавляют, что сотрудники терруправлений Россельхознадзора досматривают 90% рефрижераторных контейнеров.

Убытки операторов из-за действий надзорных органов при доставке рыбы с Дальнего Востока составляют 300-400 млн рублей в год, что неизбежно приводит к росту цен на продукцию. Потери от избыточного контроля со стороны Россельхознадзора составляют не менее 4-5% от оптовой стоимости рыбы.

Примечательно, что контроль не приводит к прослеживаемости продукции. Так продолжает осуществляться подмена более дорогого сырья на дешевое: до 60% всех рыбных консервов из сайры на прилавках российских магазинов изготовлены из более дешевой сельди.

В свою очередь в Россельхознадзоре считают, что оптимизировать процесс контроля позволит интеграция электронных систем службы и РЖД. За снижение числа проверок при перевозках в опломбированных контейнерах выступают и в Минсельхозе.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.21

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