Житель Приморья похоронил с помощью бульдозера убитого в драке приятеля

В Приморском крае во время пьяной драки погиб мужчина. Его собутыльник пытался спрятать тело и зарыл его с помощью бульдозера.

Убийство произошло в селе Высокое. Мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Конфликт перерос в драку. Один из них стал избивать оппонента кулаками по голове, а затем нанес еще несколько ударов лопатой.

В результате полученных травм пострадавший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца сел в бульдозер, стоявший рядом с домом, и закопал тело жертвы, частично расчленив его.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи задержали подозреваемого.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 18.08.21

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