Оленевод застрелил троих и неделю шел пешком в полицию, чтобы сдаться

В Хабаровском крае оленевод неделю шел пешком в полицию, чтобы признаться в убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
На оленеводческой ферме один из мужчин во время пьяной ссоры застрелил своего приятеля, а затем еще двух женщин.
«В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до пос. Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления», – добавили в СКР.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу
Хабаровск, Зоя Осколкова
Хабаровск. Другие новости 31.08.21
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