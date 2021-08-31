Оленевод застрелил троих и неделю шел пешком в полицию, чтобы сдаться

В Хабаровском крае оленевод неделю шел пешком в полицию, чтобы признаться в убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

На оленеводческой ферме один из мужчин во время пьяной ссоры застрелил своего приятеля, а затем еще двух женщин.

«В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до пос. Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления», – добавили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 31.08.21

На Сахалине поймали наркоторговцев с грузом на 50 млн рублей. / На Дальнем Востоке появится первый город-миллионник. / «Масштаб охвата беспрецедентный»: ЦИК принял почти 55 тысяч заявок на видеонаблюдение за выборами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»