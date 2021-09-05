В хабаровской колонии во время драки между заключенными были убиты двое

Конфликт между заключенными в исправительной колонии в Хабаровском крае стал причиной гибели двух человек, еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел в ИК-14 в Амурске, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. «Произошла драка между отбывающими наказание лицами, в результате которой погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц).

В настоящее время колония работает в штатном режиме, добавили в региональном управлении ФСИН. На месте находятся следователи и сотрудники прокуратуры, также для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 04.09.21

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