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Суббота, 2 октября 2021, 15:01 мск

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Во Владивостоке задержали готовившего теракт неонациста

Сотрудники спецслужб вычислили и задержали жителя Владивостока, который готовился совершить террористический акт. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан лидер регионального неонацистского объединения «Правые Приморья», 2000 г.р., осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики», – говорится в сообщении.

В ходе обыска у мужчины нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению самодельной бомбы, а также холодное оружие.

Кроме того, был изъят устав праворадикальной группировки, «содержащий призывы к преступлениям насильственного характера».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 205 УК РФ (Приготовление к террористическому акту).

Владивосток, Зоя Осколкова

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