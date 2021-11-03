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Среда, 3 ноября 2021, 12:52 мск

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Житель ЕАО зарубил топором зятя и сбросил тело в канализацию

В Еврейской автономной области (ЕАО) мужчина зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационную емкость во дворе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство произошло в поселке Николаевка Смидовичского района. По версии следствия, двое мужчин распивали спиртные напитки. В ходе ссоры один из них нанес не менее четырех ударов топором в область головы и шеи мужу своей сестры.

«Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина сбросил труп в шамбо (канализационная емкость) во дворе, а своей сестре сказал, что они поссорились и ее муж ушел из дома», – сообщают следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали через пять дней. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 02.11.21

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Метки / Убийства

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