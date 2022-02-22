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Вторник, 22 февраля 2022, 12:08 мск

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Жительница Приморья прописала в своем доме 147 мигрантов

Жительница Уссурийская незаконно зарегистрировала в собственном доме 147 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.Медиа.

Как установили правоохранители в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, 29-летняя местная жительница в период с октября 2019 года по декабрь 2021 года осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 147 иностранцев. При этом реальной возможности проживания по указанному адресу она не предоставила.

С каждого мигранта женщина получала деньги. Известно, что в 2018 году она уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена за организацию «резиновой» жилплощади.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Уссурийск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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