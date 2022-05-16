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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 мая 2022, 09:51 мск

Новости Дальний Восток

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При стрельбе в приморском селе погиб человек

В Приморье произошла перестрелка у магазина. В результате один человек погиб, еще двое пострадали, в том числе несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело.

Конфликт со стрельбой произошел в селе Рощино. «Группа неустановленных людей стали хаотично стрелять из огнестрельного и травматического оружия по трем местным жителям, в том числе несовершеннолетнему. В результате преступных действий неизвестных один человек погиб, двое ранены», – сообщили в региональном управлении СКР.

По данным полиции, от огнестрельного ранения скончался 23-летний местный житель, травмы различной степени тяжести получили 25-летний мужчина и 17-летний подросток. В прокуратуре добавили, что всего в конфликте принимали участие 12 человек.

Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Устанавливаются личности подозреваемых. Расследование продолжается.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,