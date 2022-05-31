На Камчатке теща задушила и сожгла зятя за плохое отношение к ее дочери

В Камчатском крае 58-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного зятя. Теща заявила, что расправилась с родственником за то, что он плохо относился к ее дочери.
Обгоревшее тело 34-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Под подозрение попала теща погибшего.
«При допросе женщина признала вину в инкриминируемом преступлении и сообщила следствию, что удушила зятя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет, после чего вывезла тело в лесополосу, где, облив бензином, подожгла», – говорится в сообщении регионального отделения Следственного комитета.
По словам женщины, мотивом для убийства стало «противоправное поведение погибшего по отношению к ее дочери». Следователи проверяют эту информацию. Расследование продолжается.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube