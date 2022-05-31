российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 мая 2022, 12:46 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

На Камчатке теща задушила и сожгла зятя за плохое отношение к ее дочери

В Камчатском крае 58-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного зятя. Теща заявила, что расправилась с родственником за то, что он плохо относился к ее дочери.

Обгоревшее тело 34-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Под подозрение попала теща погибшего.

«При допросе женщина признала вину в инкриминируемом преступлении и сообщила следствию, что удушила зятя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, накинув ему на голову полиэтиленовый пакет, после чего вывезла тело в лесополосу, где, облив бензином, подожгла», – говорится в сообщении регионального отделения Следственного комитета.

По словам женщины, мотивом для убийства стало «противоправное поведение погибшего по отношению к ее дочери». Следователи проверяют эту информацию. Расследование продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Пенсионерка зарезала мужа из-за рассады / На Кубани пенсионер на охоте застрелил полицейского / Житель Саратовской области совершил тройное убийство / В Германии умер мужчина, подозреваемый в убийстве жены-россиянки и сына / При стрельбе в приморском селе погиб человек / В США 18-летний расист убил 10 человек в супермаркете / В США мужчина открыл огонь по зрителям после матча НБА / В Нидерландах нашли убитыми россиянку и ее маленького сына

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,