На Алтае женщина приковала возлюбленного наручниками и сожгла заживо

В Алтайском крае женщину подозревают в убийстве пенсионера, с которым она состояла в отношениях. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Тело 68-летнего мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле в одном из сел Егорьевского района. Руки трупа были прикованы наручниками к рулю.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Под подозрение попала 41-летняя жительница Рубцовска. Она пояснила, что погибший был ее близким знакомым. Предполагаемые мотивы убийства выясняются.
Барнаул, Зоя Осколкова
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