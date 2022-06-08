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Среда, 8 июня 2022, 13:42 мск

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На Алтае женщина приковала возлюбленного наручниками и сожгла заживо

В Алтайском крае женщину подозревают в убийстве пенсионера, с которым она состояла в отношениях. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело 68-летнего мужчины обнаружили в сгоревшем автомобиле в одном из сел Егорьевского района. Руки трупа были прикованы наручниками к рулю.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Под подозрение попала 41-летняя жительница Рубцовска. Она пояснила, что погибший был ее близким знакомым. Предполагаемые мотивы убийства выясняются.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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