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Пятница, 25 ноября 2022, 13:21 мск

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В Приморье пенсионер расчленил соцработницу и закопал останки

В Приморском крае пожилого мужчину подозревают в убийстве соцработницы. Пытаясь скрыть следы преступления, пенсионер расчленил тело и закопал его.

Жестокое убийство произошло в поселке Рудный. 46-летняя женщина зашла к знакомому, после чего перестала выходить на связь. Ее сестра обратилась в полицию.

Правоохранители установили адрес, по которому соцработница навещала пенсионера, и зашли к нему. В доме были найдены следы крови и одежда, принадлежавшая пропавшей женщине. Во дворе полицейские обнаружили могилу. Прежде, чем закопать тело, убийца расчленил его и поджег.

Когда о произошедшем стало известно, пенсионер попытался совершить суицид. В результате он оказался в больнице. Отмечается, что раньше мужчина был судим.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,