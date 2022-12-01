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Четверг, 1 декабря 2022, 11:27 мск

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Пойманные на Аляске жители Чукотки находятся в Вашингтоне

Двое жителей Чукотки, которых задержали на Аляске, содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, штат Вашингтон. Об этом сообщает газета Politico.

«Теперь Сергей и Максим, которых называют только по именам, <...> содержатся в следственном изоляторе в Такоме, штат Вашингтон», – говорится в публикации.

По данным издания, задержанные находятся под стражей в центре иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Россиянам назначен адвокат, которые работает над их освобождением.

6 октября губернатор Аляски Майка Данливи заявил, что на острове Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки, были задержаны двое россиян, которые через Берингов пролив пытались попасть в США. Позже стало известно, что они попросили убежища.

Как сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, мужчины намеренно уплыли на Аляску, чтобы уйти от ответственности за определенные действия на территории РФ. В частности, один из них находится под следствием за хранение и употребление наркотиков. При этом у обоих нет постоянной работы, но имеются финансовые трудности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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