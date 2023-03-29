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Среда, 29 марта 2023, 12:41 мск

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Житель Магадана убил двух человек и утопил свидетельницу в проруби

В Магадане местного жителя подозревают в убийстве трех человек. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления, но его сообщник рассказал о произошедшем полиции.

Как сообщает телеграм-канал «112», двойное убийство произошло в квартире, где находился наркопритон. Хозяин жилья застрелил двух гостивших у него знакомых из карабина «Сайга».

Затем мужчина решил, что другая гостья может выдать его полиции и избавился от свидетельницы, утопив ее в проруби в бухте Гертнера. Туда же он скинул тела убитых им людей.

В правоохранительные органы поступило заявление от сожительницы одного из пропавших, а затем показания против убийцы дал его сообщник. Обоих подозреваемых задержали.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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