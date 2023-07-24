Китайские боевые корабли зашли в порт Владивостока

Отряд боевых кораблей КНР прибыл во Владивосток после совместных с Россией учений «Север/Взаимодействие – 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

«Во Владивосток с деловым заходом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. У основного флотского причала в центре столицы Приморья ошвартовался корабль-хозяин визита...» – передает РИА «Новости».

В частности, во Владивосток прибыл противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», а также сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао».

Военные корабли отрабатывали задачи в акватории залива Петра Великого в Японском море, уточнил замкомандующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский.

Владивосток, Зоя Осколкова

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