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Вторник, 12 сентября 2023, 10:31 мск

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В Хабаровском крае на берегу реки обнаружили двух мертвых рыбаков

В Хабаровском крае обнаружили тела двух рыбаков. Следственный комитет расследует дело по статье об убийстве.

Двое мужчин и подросток отравились на рыбалку на реку Анюй. Поскольку рыбаки в назначенное время не вернулись домой, родственники отправились на их поиски. Тела двух мужчин обнаружили на берегу, позже был найден и совершеннолетний, с ним все в порядке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следователей, между рыбаками произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого. Отмечается, что мальчик, приходящийся сыном одному из погибших, не был свидетелем смертельной ссоры.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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