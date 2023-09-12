В Хабаровском крае на берегу реки обнаружили двух мертвых рыбаков

В Хабаровском крае обнаружили тела двух рыбаков. Следственный комитет расследует дело по статье об убийстве.

Двое мужчин и подросток отравились на рыбалку на реку Анюй. Поскольку рыбаки в назначенное время не вернулись домой, родственники отправились на их поиски. Тела двух мужчин обнаружили на берегу, позже был найден и совершеннолетний, с ним все в порядке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следователей, между рыбаками произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого. Отмечается, что мальчик, приходящийся сыном одному из погибших, не был свидетелем смертельной ссоры.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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