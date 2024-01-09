На Сахалине подросток заживо сжег бездомного

В Сахалинской области 16-летнего подростка подозревают в убийстве мужчины без определенного места жительства. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, ночью 7 января 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного, поссорился с подростком в общежитии. Юноша поджег полиэтилен, когда его оппонент заснул, и поднес пламя к телу потерпевшего.

В результате мужчина получил множественные ожоги по всей поверхности тела. Он скончался на месте происшествия.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения», – говорится в сообщении.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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